@dailymailuk Passengers travelling from Lisbon to Manchester were absolutely stunned when their pilot admitted he delayed their flight by almost an hour because he went to get PIZZA for his crew. #easyjet #pilot #flight #flightdelayed #delayed #plane #planes #lisbon #manchester ♬ original sound - Daily Mail UK

搭機時因為天氣或是飛機零件故障等因素，導致航班延誤的情況不算少見，不過英國廉價航空公司易捷航空（easyJet）卻傳出，機長排隊買披薩給機組人員吃，導致飛機延誤1小時，只因為他不能接受「用2份三明治搪塞機組人員」，但實際上整段航程僅不到3小時，引爆乘客不滿。

根據《每日郵報》報導，5月5日易捷航空一架從葡萄牙里斯本飛往英國曼徹斯特的航班，延誤超過1小時，所有乘客被關在機艙內，不僅未提供任何水或飲料作補償，還不能使用廁所。直到機長姍姍來遲後，才透過廣播告訴全體乘客，他無法接受用2份差勁的三明治餵飽機組人員，因此只能回到航廈，重新通過安檢、護照檢查，為機組人員買披薩。

機長解釋，他曾詢問能否讓他插隊買披薩，但遭到拒絕，所以才不得不和100個人一起排隊，最後強調「謝謝所有乘客的耐心等候」。對於機長的荒謬行徑，乘客們當場氣炸，認為航空公司的處理方式非常糟糕，「在機組人員解決食物需求之前，難道不能讓旅客待在舒適的機場休息室嗎？」也有人錯愕表示，「整段航程不到3小時，機組人員竟然無法忍耐吃三明治」。

面對乘客怒火，易捷航空發言人表示，對此事件深感抱歉，並強調公司有「義務」確保機組人員在值勤時有足夠的食物。

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