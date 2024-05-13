搭機時因為天氣或是飛機零件故障等因素，導致航班延誤的情況不算少見，不過英國廉價航空公司易捷航空（easyJet）卻傳出，機長排隊買披薩給機組人員吃，導致飛機延誤1小時，只因為他不能接受「用2份三明治搪塞機組人員」，但實際上整段航程僅不到3小時，引爆乘客不滿。

根據《每日郵報》報導，5月5日易捷航空一架從葡萄牙里斯本飛往英國曼徹斯特的航班，延誤超過1小時，所有乘客被關在機艙內，不僅未提供任何水或飲料作補償，還不能使用廁所。直到機長姍姍來遲後，才透過廣播告訴全體乘客，他無法接受用2份差勁的三明治餵飽機組人員，因此只能回到航廈，重新通過安檢、護照檢查，為機組人員買披薩。

機長解釋，他曾詢問能否讓他插隊買披薩，但遭到拒絕，所以才不得不和100個人一起排隊，最後強調「謝謝所有乘客的耐心等候」。對於機長的荒謬行徑，乘客們當場氣炸，認為航空公司的處理方式非常糟糕，「在機組人員解決食物需求之前，難道不能讓旅客待在舒適的機場休息室嗎？」也有人錯愕表示，「整段航程不到3小時，機組人員竟然無法忍耐吃三明治」。

面對乘客怒火，易捷航空發言人表示，對此事件深感抱歉，並強調公司有「義務」確保機組人員在值勤時有足夠的食物。