日本發生一起醫療糾紛，一名女子在2015年被診斷出胃癌，並接受醫生建議，進行了胃部切除手術，沒想到術後醫生才發現是誤診，且女子還因此留下多個後遺症，讓她氣憤將醫生告上法院，要求賠償3460萬日圓（約新台幣720萬）。

根據《讀賣新聞》報導，日本熊本市一名女子在2015年10月被診斷出胃癌，接著在同一間醫院進行胃部切除手術，未料術後證實醫生誤診，女子並未罹患胃癌，並且她還因為手術，留下逆流性食道炎等後遺症，讓她氣憤地向醫生提告，並求償3460萬日圓。

不過醫生辯稱，當時無法證實病理診斷是錯誤的，但法官仍認定醫生誤診，且醫生也沒有診斷出胃癌的確切證據，因此違反了應盡義務，判賠1250萬日圓（約新台幣260萬）；被告醫生的辯護律師指出，醫生對於判決結果十分不服，將會考慮上訴。

除此之外，女子也向熊本市醫師會、負責病理檢查的醫院的醫療法人提出告訴，認為他們同樣違反應盡義務，但遭到法院駁回。

英國也曾發生類似案例，一名4寶媽進行健康檢查時，被醫生告知罹患罕見血癌，為了接受化療，她被迫辭去工作，必須忍受身體不適的副作用，每天都在擔心無法親眼看到女兒結婚或孫子長大，豈料治療18個月後，她到另一間醫院諮詢，被告知根本沒罹患血癌，讓她又氣又崩潰，並將誤診的醫院告上法庭，獲得7.6萬英鎊（約新台幣308萬）的賠償金。