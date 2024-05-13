泰國一名網友日前爆料，在路邊攤買了一份小吃，結果吃到一半才發現包裝食物的紙袋，竟然是用病歷單，且病患還是一名B型肝炎者，讓他超崩潰，消息一出隨即掀起熱議。
根據泰媒Khasod報導，近日當地一名網友在臉書粉專發文指出，在住家附近購買街頭小吃「Khanom Tokiao」（包有餡料的煎餅），沒想到吃到一半才發現，攤販居然使用醫院病歷單來包裹食物，讓他相當錯愕。
更讓原PO驚訝的是，他在細讀病歷單上的文字後，驚覺病歷單的患者居然感染了B型肝炎，不禁崩潰直呼超不衛生，「我是要繼續吃還是停下來？」
貼文一出隨即掀起熱議，網友們紛紛留言回應「病歷單到底怎麼會被流出來」、「你居然吃到一半才發現」、「這麼多紙袋可以使用，為什麼非得用病歷單？」、「食品包裝怎麼會沒有被嚴格管控」。
病歷單所屬的烏汶府醫院尚未對這起事件作出任何回應，不過已經有不少民眾質疑醫院處理病歷單的方式有問題，同時希望政府能夠重視食品包裝的規範。
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