大陸一群盜墓賊從古墓中出土17卷保存完整的文書，原本打算賣個好價錢，卻因為文書外觀實在太過嶄新，而2度遭古玩拍賣行鑑定為假貨，還曾被收藏家「退貨」，警方接獲消息後，將17卷文書全數追回，經過鑑定證實古墓主人為南宋官員徐謂禮，被盜走的文書完整記錄了他的官場生涯，被定為大陸國家一級文物。

綜合陸媒報導，浙江金華武義縣一名男子在2005年無意間發現一座古墓，便起了「賊心」，找來其他人聯手盜墓，竊取17卷文書、3卷素紙等文物，還有一件陪葬衣服，但在河裡清洗時毀壞，隨後遭到丟棄；被竊取的文書因為外表封蠟，被發現時紙張完好、字跡如新，盜墓賊曾2度送往北京古玩拍賣行鑑定，卻因為外表實在太新了，而被鑑定為假貨，沒人願意收購。

武義縣警方於2011年接獲消息，成立專案組展開調查，最終偽裝成「買家」，成功抓獲盜墓賊，並追回17卷文書；考古人員對古墓進行考古挖掘，並與墓誌對照，確認這些是近800年前下葬的紙質文書，主人為南宋官員徐謂禮，因此被命名為「徐謂禮文書」，共計長32公尺，文書內寫有4萬多字。

《溫州博物館》介紹，古代官員為了存底需求，會將告身（朝廷授予官員的任命狀）、敕黃（官員職務的委任狀）和印紙（官員的檔案紀錄與績效考核表）等代表個人身分的官方文書，依照原文格式抄錄副本，稱作「錄白」，從古墓中發現的「徐謂禮文書」就屬於錄白。

該文書完整記錄了徐謂禮從嘉定十四年（西元1221年）初入仕，道淳祐十二年（西元1252年）的任官履歷，是目前大陸出土最具系統性且最完整的宋朝紙質文書，內容真實展示出南宋的官僚制度、政務運作、社會風情，填補了宋史研究的空白。