美國一對相差37歲的「嬤孫戀」夫妻近日在網路上掀起熱議，今年63歲的謝莉爾和26歲丈夫古蘭在社群平台宣布，兩人透過代理孕母擁有「愛的結晶」，並曬出驗孕棒和超音波照片，更興奮表示，他們都迫不及待想迎接新生命到來。

根據《鏡報》報導，美國喬治亞州的63歲女子謝莉爾（Cheryl McGregor）和26歲男子古蘭（Quran McCain）雖然年齡差距37歲，仍跨越重重障礙，於2021年結婚，兩人共同經營TikTok，分享夫妻的日常生活，儘管面對眾多質疑的眼光，他們的感情仍十分甜蜜，如今已有超過460萬名粉絲追蹤。

儘管謝莉爾年事已高，且已經育有7名兒子、17名孫子，還是非常希望和古蘭擁有「愛的結晶」，因此積極尋找代理孕母，終於在近日傳出好消息，夫妻倆在TikTok發布新影片，秀出代理孕母的驗孕棒和寶寶的超音波照片，並宣布代理孕母懷孕了，兩人都迫不及待展開新的「3人家庭生活」。

網友看到影片都震驚不已，不少人抱持懷疑態度，紛紛留言，「這怎麼可能呢？」、「我以為停經以後就沒有卵子了」、「寶寶長大，媽媽都已經70、80歲了…」；但也有人獻上祝福，「恭喜！當媽媽永遠不嫌晚」、「真的為你們感到開心，不要理那些酸言酸語，他們只是在忌妒」。

報導指出，古蘭和謝莉爾相識時才15歲，當時他正在謝莉爾兒子的餐廳工作，經過一段時間的相處，兩人在2020年正式交往，隔年7月古蘭向謝莉爾求婚，2個月後兩人私奔到田納西州舉辦婚禮，只有2個朋友前來觀禮。