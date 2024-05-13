大陸浙江一名男子買彩券中了1000萬人民幣（約新台幣4483萬）頭獎，卻刻意不告訴妻子這個好消息，等獎金到帳後，先偷偷匯款給姊姊一部分錢，後來又拿獎金幫前妻支付買房的錢，等到東窗事發後，妻子氣得向法院訴請離婚，並要求丈夫賠償。

根據陸媒報導，浙江溫州一名男子小周有購買彩券的習慣，妻子小林不以為意，認為好運不會降臨到自己家，未料2年前，小周真的中了彩券頭獎，贏得1000萬人民幣獎金，稅後到手843萬人民幣（約新台幣3779萬），但小周起了私心，並未將中獎的消息告訴妻子。

等到獎金到帳後，小周先匯款200萬人民幣（約新台幣896.7萬）給姊姊，之後又用獎金陸續替前妻支付購房款，共計70萬人民幣（約新台幣313.8萬）；小林得知真相後心如死灰，原本夫妻間已經感情不和，這筆獎金更加深夫妻關係的裂痕。

最終小林向法院訴請離婚，主張分割夫妻共同財產，並要求小周賠償他偷偷轉移270萬人民幣（約新台幣1210萬）的三分之二。經過審理，法院判決認定夫妻感情破裂，予以離婚；而小周轉帳給姊姊的錢以及為前妻支付房款的款項，都來自於彩券中獎的獎金，屬於夫妻共同財產，且並未告知小林，就私自轉移夫妻共同財產，應該賠償60％，事後雙方均未上訴，判決生效。