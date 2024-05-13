古代封建社會，許多女子從小就被送進宮裡伺候皇親貴族，清宮劇中也經常看見宮女們因為犯錯，被打得體無完膚，過著憋屈受氣的日子，事實上宮中有許多不成文的規矩，包括宮女犯錯挨打是常有的事情，唯獨「不能打臉」，否則後果很嚴重。

根據《搜狐網》報導，一名伺候過慈禧的末代宮女何榮兒曾出版一本《宮女談往錄》，講述清朝後宮的生活，內容提到宮女一般都是八旗出身，除非犯下不可饒恕的重罪，被處以私刑、砍頭，否則嚴禁打臉，因為「臉是女人的資本」。

宮女一旦毀容，主子看了不高興，下場就只能去做苦役。再者，等年齡到了被放出宮，原本年紀就比較大了，再被毀容的話，很可能嫁不出去，最終只能淒涼悲苦地過完下半輩子。

宮女除了不能被打臉之外，也不能罵，原因在於皇家認為，罵人沒有好話，一旦罵得太難聽，恐觸犯宮中忌諱，加上宮女大多是旗人，何榮兒回憶，「都是隨龍過來的，罵誰也不合適，打是可以打，但絕不會打臉，臉是宮女們的飯碗，打壞了，別人可能會記恨你一輩子」。