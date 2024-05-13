日本一名男姓清潔工近日到愛知縣名古屋一間高級住宅打掃，過程中聞到廚房傳來一股惡臭，查看後發現流理台底下有一個詭異紙箱，打開來一看，裡面竟裝著2具已經嚴重腐爛的嬰兒屍體，讓他嚇得立刻報警，警方循線調查後，逮捕一名38歲女性嫌犯，她也坦承犯下拋屍罪行。

綜合日媒報導，日本一名男性清潔工接獲委託，在本月12日前往愛知縣名古屋一處公寓打掃，過程中聞到廚房流理台下一個紙箱發出惡臭，於是好奇打開查看，沒想到裡面竟裝有2具嬰兒屍體，嚇得他立刻打電話報警。

警方趕到現場後，發現嬰兒屍體是先被塑膠袋包裹後，才裝入紙箱內，且已經嚴重腐蝕，無法辨別嬰兒的性別與年齡；警方循線調查後，發現凶嫌是38歲女子入村惠，她2019年曾居住在案發公寓，後來將2名嬰兒遺棄在公寓內離開。

入村惠坦承犯下的罪行，並且自稱目前居無定所，平時在風俗業上班，警方推測她就是2名嬰兒的生母，已經以遺棄屍體等罪名將她逮捕，不過仍需等待屍檢報告出爐，才能得知嬰兒的真實死因。