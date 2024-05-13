俄羅斯韃靼斯坦共和國一名55歲女子8年前收養了一名孤兒，未料這段「母子情」變質，發展出男女關係，兩人在去年10月結婚，養子正式「升等」變老公，未料這段婚姻只維持短短7個月，就因為養子仍活躍於交友軟體而告吹。

Mum who married her own adopted SON breaks up with him after finding his dating profile online pic.twitter.com/pxj8eoH0QD — The Sun (@TheSun) May 9, 2024

根據《太陽報》報導，俄羅斯韃靼斯坦共和國（Tatarstan Republic）的55歲音樂家艾希盧（Aisylu Chizhevskaya Mingalim）8年前到一間孤兒院做活動時，遇到了當時年僅13歲的丹尼爾（Daniel Chizhevsky），艾希盧非常喜歡他，於是決定收他為養子，未料這段「母子情」逐漸變質，發展為男女之愛，艾希盧表示，「我們的關係非常完美，不能沒有彼此，我們志同道合。」

艾希盧和丹尼爾在2023年10月結婚，養子升格為丈夫，但這段婚姻對於艾希盧保守的家庭來說難以接受，「以前最理解我的爸爸和叔叔，現在都不理我了。」更不用說其他的家族成員，而且當地風氣也十分保守，艾希盧和丹尼爾只能私奔到莫斯科，希望展開全新的生活。

然而這段婚姻只維持短短7個月就告吹，因為艾希盧發現丹尼爾仍活躍於交友軟體上，讓她很沒有安全感，只好提出離婚，用親情換來的婚姻卻是這種結果，讓艾希盧又傷心又羞愧，「我實在不好意思承認這件事。」

另外報導也指出，艾希盧曾有過一段婚姻，並和前夫育有一子，後來還收養了4名子女，不過自從她和丹尼爾結婚的消息曝光後，這5名孩子都被社工單位帶走，有些被送回福利機構，有些則回到原生家庭。