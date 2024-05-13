性是經營兩性關係重要的一環，在身心交流的過程中，往往會讓彼此更加親密，不過偶爾也會有性趣缺缺的時候，對此，性專家指出，借助情色文學來增加性慾的方式，比看A片的效果更顯著。

根據《紐約郵報》報導，性慾減退絕對不是什麼有趣的事情，但卻極為普遍，尤其是30歲至59歲之間的女性中，有三分之一會在某個階段經歷性慾降低的情況。性與關係治療師特庫利亞（Aleks Trkuljia）指出，雖然刻板印象認為，女性在性方面的困擾比男性多，但這其實不受性別認同、性取向或關係狀況的限制。

特庫利亞表示，性慾的問題非常主觀，與他人比較並沒有幫助，若想重新點燃慾火，首先要了解最初熄滅的原因，而這通常歸咎在糟糕的情境，「如果你處在一段親密關係中，並且無論在身體、精神和心理上都有絕佳的安全感，那麼你才有可能對慾望和性慾抱持更開放的態度」。

特庫利亞引述2016年一項研究顯示，閱讀情色文學有助於增加性慾、性高潮能力以及整體的性滿足感，「原因在於它通常與螢幕無關，但能激起你的想像力和幻想感」，而這與成人片相反，因為成人片通常沒有敘述，只有露骨的性暗示。最後特庫利亞建議，如果你正在閱讀一本性方面的書籍，不妨邀請你的伴侶一起加入，可以有效理解雙方在性事上的看法。