印尼一名男童在2010年時，因為「2歲就會抽菸」而受到國際關注，他的菸癮極大，每天至少要抽40根菸，如果不讓他抽，還會試圖傷害自己，讓母親頭痛不已，所幸在專家介入治療下，男童已經成功戒菸。

根據《每日新潮》報導，印尼南蘇門答臘的男童里札爾（Ardi Rizal）曾在2010年受全世界關注，當時他年僅2歲，穿著一件內褲，坐在玩具車上，左手抓著方向盤，右手叼著菸；報導指出，里札爾1歲半開始就學會抽菸，且菸癮極大，每天要抽至少2包、約40根菸。

里札爾的母親戴安娜（Diana）曾表示，如果試圖拿走香菸，他就會發脾氣、試圖用頭撞牆，讓母親相當擔心，所幸當地政府看到後立刻介入，將里札爾到雅加達展開戒菸治療，在印尼頂尖心理學家的指導下，他透過玩耍、運動和食物等活動來分散對香菸的衝動，逐漸減少了每天的抽菸量。

雖然在戒菸初期，里札爾仍因為菸癮產生頭暈、傷害自己的問題，但最後在嚴格的治療下成功戒菸，成為一名在學校表現出色的健康男孩，這個成果讓戴安娜感動不已，「以前我兒子拿不到菸就會哭，現在他連看都不想看到菸，個性也變得友善許多。」

除此之外，里札爾還透露他的夢想是成為一名醫生，希望可以捍衛大家的健康，但根據去年採訪里札爾的德國周刊報導，里札爾目前已經輟學，在市場上幫助母親擺攤賺錢，儘管現實生活不那麼一帆風順，但他仍和一名幫忙戒菸治療的心理學家保持聯絡，並表示他比起香菸更喜歡巧克力。

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