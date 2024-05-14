美國洛杉磯一名音樂製作人近日登上YouTube的真人實境節目，透露目前交往6名女友，女友之間不但相互認識，有些人還成為朋友，這段「多角戀」關係十分和諧，男子也表示，計畫尋找第7名女友，這樣他一周每天都可以和不同的女友見面。

根據《鏡報》報導，美國洛杉磯一名來自英國的音樂製作人LX近日登上真人實境節目《Love Don’t Judge》，透露他目前有6名女友，對於女友人數的要求無上限，但坦言如果超過10人，可能會極具挑戰，目前他希望先找到第7名女友，這樣一周每天都能和不同的女友見面。

LX被許多人質疑是花花公子，他出言反駁，「變成多角戀者對我來說並不是有意識的決定，我只是發現傳統的一夫一妻制不適合我。」認為只把愛和感情給一個人的感覺不對。儘管有這麼多女友，但LX表示，他通常不會和超過3名女友一起外出約會，而他所有的女友都互相認識，甚至成為好朋友，在等他刺青的時候還會一起去購物。

在節目中，LX遇到了想成為他第7名女友的女子，並對她說，「如果妳加入的話，就是星期四了。」影片曝光後，LX的言行受到網友抨擊，大家紛紛留言，「『妳就是星期四了』這句話實在太噁心了」、「那些女孩不是你的女友，而只是炮友」。

面對網友的批評，LX不以為意，他對目前建立的關係感到滿意，並稱攻擊他的網友有90%都是男性，「對於大多數男人來說，他們無法理解我這種生活方式怎麼會受歡迎，他們認為我如果和別人約會，就是對女孩不好，完全不知道兩者其實是可以兼顧的。」