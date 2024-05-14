大陸日前發生一起荒謬事件，一名男子因為生前和叔叔發生爭吵，叔叔詛咒如果自己過世，就會將男子的名字刻在棺材底板，讓他永世不得翻身，男子對這句話耿耿於懷，等到叔叔過世後，竟派人將他的棺材挖出來，偷走棺材底板並丟棄在河裡。

根據《星視頻》報導，大陸一名男子於春節期間回老家四川廣安掃墓，發現父親的墓地有被人為破壞的痕跡，隨後向警方報案，經過調查，警方將嫌犯鎖定在往生者的姪子楊姓男子，他曾以遷墳為由，召集一群人來到叔叔的墳前，指揮大家挖出棺材，並將其翻轉，取出棺材底板後重新用土覆蓋棺木，之後他將叔叔的棺材底板帶走並丟棄在河中。

警方透露，楊男和叔叔曾發生多次爭吵，每次都吵得不可開交，某次爭吵中，叔叔一氣之下脫口而出，死後要把楊男的名字刻在棺材底板上，讓他永世不得翻身；叔叔過世後，楊男仍對這句話耿耿於懷，認為叔叔如果真的在棺材底板刻上他的名字，自己可能就會倒大楣，所以才做出挖墳的荒唐行為。

事後，楊男被警方依法行政拘留15天，並處以罰款1000人民幣（約新台幣4479元）；往生者的兒子也起訴至法院，要求楊男賠償喪葬費和精神撫慰金，法院審理認定，楊男故意挖掘、破壞親人墳墓的行為，已經違反社會公序良俗，也嚴重違反法律，應受到強烈譴責，並且必須賠償往生者親屬4萬7353人民幣（約新台幣21.2萬）。