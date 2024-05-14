為了爆紅無所不用其極！俄羅斯莫斯科一名15歲少年為了拍攝網路短片，竟不怕死地爬上火車車頂，過程中下體意外觸碰到集電弓，造成生殖器嚴重觸電、燒傷，少年當場痛到跌落鐵軌，被拉到月台後仍倒在地上痛苦翻滾，隨後被送至醫院急救，至今仍在加護病房。

That's got to hurt...



Boy, 15, suffers 'charred penis' after electrocuting his genitals while climbing on a train for Russian social media stunthttps://t.co/kMFFIbrB7v — CurrentEventsJim (@jim_current) May 13, 2024

根據《每日郵報》報導，莫斯科中部城市埃列克特羅烏格利（Elektrougli）一名15歲少年為了拍攝吸引眼球的網路短片而爬上火車頂部，過程中下體意外觸碰到連接火車和電纜的集電弓（pantograph），強烈電流隨即竄入他的腹股溝，使少年的生殖器嚴重燒傷，他瞬間痛到從火車頂跌落鐵軌，之後被目擊路人拉到月台上。

從網路上流傳的影片可以看到，少年滿臉鮮血，在月台上痛苦地翻滾，嘴裡不斷哀號「好痛」，褲襠處則被燒出一個大洞，醫護人員趕到現場後，先幫少年簡單處理傷口，將臉和右臂包紮起來，隨後少年被救護車載往醫院，據悉他目前仍在加護病房，傷勢嚴重。

不過當地部分媒體並不同情少年的遭遇，還出言調侃，「他並沒有在鏡頭前表演出令人驚嘆的特技，也無法藉此獲得大量點讚，而是受了嚴重的傷，如果醫生能夠救活他的話，他將會畢生難忘。」