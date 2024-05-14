古人將刺青視為不良行為，還將此做為懲罰犯人的一種手段，宋代更為了防止士兵逃跑，而刻意在他們的臉上刺字；北宋名將狄青投軍後，臉上也按照慣例被刺了字，但他並不引以為恥，飛黃騰達之後，曾有人勸他洗掉臉上的刺青，連皇帝也出言勸說，狄青卻始終不同意，認為這是人生經歷的一部份。

狄青出身寒門，家族世代務農，他於青年時投軍，善於騎射，早期是隸屬於御馬直的一名騎兵，後來入選散直班；大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，宋代為了避免士兵逃跑，都需要在臉上刺字，也就是黥面，這對士兵來說是一種羞辱人格的舉動，而狄青投軍後，也不免俗地臉上被刺了字。

于賡哲指出，漢民族自古以來抵制刺青，認為只有遊手好閒的人或地痞流氓，才會在身上刺青，因此狄青飛黃騰達、當上大將後，曾有人覺得黥面不雅觀，勸他把臉上的刺字去掉，但狄青不以為意，認為自己過往的經歷無人不知，就算除掉了刺字也沒有太大的意義。

另外《宋史．列傳第四十九》也記載，宋仁宗覺得狄青臉上的刺字不好看，試圖勸他敷藥除去，狄青聽到後卻回覆，雖然被黥面了，但皇帝仍願意提拔他，所以更應該留下這個刺字，希望能藉由自己勉勵同僚盡忠職守。