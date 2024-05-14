馬來西亞近日發生一起鱷魚攻擊事件，一名32歲男子和3名友人到河邊捕魚，男子進入河中撒網時，沒有注意到一旁潛伏的鱷魚，下秒就慘遭攻擊，被活生生拖入水中，3名友人目擊全程都嚇壞了，且不管怎麼努力都救不回男子，當晚警消人員也展開搜救行動，但截至今日仍未找到男子的身影。

#NSTnation Man attacked by crocodile while fishing https://t.co/p4kYs3U8K4 — New Straits Times (@NST_Online) May 13, 2024

綜合當地媒體報導，馬來西亞砂拉越一名32歲男子勞倫斯（Lawrence Adi Raynold）本月12日下午5點左右，和3名朋友在板督縣（Pantu）一條河岸邊捕魚，當時他進入河中撒網，遭到一條潛伏在水裡的鱷魚攻擊，咬住腿部，將他拖往河流深處。

3名朋友見狀都嚇壞了，立刻上前救援，試圖將勞倫斯拉出來，但鱷魚沒有鬆口，反而和他們展開「拉力戰」，最終3人敵不過鱷魚強大的力氣，勞倫斯被鱷魚拖入水中後，就沒有再浮出水面，他們只好急忙跑回岸上求救。

報導指出，當地消防與救援部門在12日晚間7點半左右接獲通報，並前往現場準備展開搜救行動，但始終找不到勞倫斯的身影，最後因為天色太暗，加上附近有鱷魚出沒，只能暫停行動，等到隔天早上再重新開始，然而截至目前為止，搜救團隊仍未找到勞倫斯。