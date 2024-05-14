澳洲一名女子日前發現，一條具有毒性的赤腹伊澳蛇隱居在汽車上長達2個月，然而專業捕蛇人展開捕捉行動，4次都以失敗告終，讓女子頭痛不已，只好改變策略，選擇和毒蛇「共存」，每天都要先全副武裝，穿上防護衣物才能開車。

Newcastle woman continues to drive with a red-bellied black snake in her car after four failed attempts to remove it https://t.co/HoGvnMtXvA — Kat(rina McD) (@krazykitkatm) May 13, 2024

根據《ABC News》報導，新南威爾斯州紐卡斯爾（Newcastle）一名女子庫內莉絲（Lisa Kournelis）在4月某天將一個紙箱放入後座，突然看見一條赤腹伊澳蛇（Red-Bellied Black Snake）藏匿在車上，讓她震驚不已，但冷靜下來思考後，認為這條毒蛇已經待在車上至少三周，「因為車上到處都是蛇大便。」

庫內莉絲是一名土木建築工人，因此懷疑這條蛇是她在工地打開車門時，偷偷溜進汽車內的，雖然她知道這條蛇隨時都可能攻擊她，但專業捕蛇人抓了4次都抓不到蛇，庫內莉絲只好改變策略，選擇和毒蛇「共存」，還幫牠取名為「毛毛（Fluffy）」。

在其他捕蛇人的建議下，庫內莉絲每次開車都會全副武裝，穿上羊毛褲和其他防護裝備，「其實我很幸運，我沒有被咬，但如果哪天牠攻擊我了，羊毛褲會吸收掉大部分的毒液。」

當地捕蛇人斯托普福德（Matt Stopford）表示，蛇被困在車裡的情況很罕見，但他也有類似經歷，一條赤腹伊澳蛇在他的車上待了4天，但他也強調，「蛇不會自己開車窗、車門，除非有人把它打開。」由於現代汽車的密封性極佳，一旦有蛇爬進座椅裡，就可能需要拆除儀表板才能捕捉。

斯托普福德也建議，最好在天氣變寒冷，蛇準備要冬眠之前把牠抓走，「蛇會放慢速度，會想留在車裡，因為這是一個溫暖的絕佳藏身之處，牠會下車捕捉食物，並在車上安頓下來。」