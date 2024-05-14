泰國網路近日瘋傳一段怪異的瑜珈影片，只見畫面中男女緊貼在一起，男子在後方抓住女子張開的手臂，女子則不斷抖動，露出享受的神情，不少人看完都覺得相當露骨、不雅，泰國當局得知消息，立刻展開調查，發現影片拍攝的地點並非泰國，而是印尼峇里島。

根據《Thaiger》報導，一段詭異的瑜珈影片5月13日在泰國社群平台瘋傳，畫面主要拍攝1對身穿白色衣褲的男女，男子站在女子後方，抓住女子張開的手臂，兩人身體緊貼在一起，女子還不斷抖動，露出享受的表情。

根據拍攝者透露，這間瑜珈教室位於泰國素叻府（Surat Thani）的帕岸島（Koh Pha Ngan），影片中的外國男子則自稱是瑜珈老師，但網友看完後抨擊，比起做瑜珈，他們的行為更像是為了達到性高潮，也有不少人對活動的適當性感到擔憂，呼籲當局展開調查，盡快關閉這間瑜珈教室。

但也有部分網友指出，這是一種名為「密宗性愛（Tantric Sex）」的瑜珈，又稱「性愛瑜珈」，能夠幫助解放人們的精神與能量，並和自我的內在或另一半建立正向連結。

針對網友的質疑，帕岸島縣長卡馬力（Noppadon Khaomali）回應，他和其他政府官員審視了這段影片，並查找背後來源，發現影片其實是在印尼峇里島拍攝，而非泰國，並且影片中其中一名瑜珈教練，也在社群平台PO出在峇里島進行類似瑜珈練習的其他影片；卡馬力強調，帕岸島當局正在密切關注外國人在島上的行為，將會對任何不當行為採取行動。