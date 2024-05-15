日本京都的佛教寺廟「龍岸寺」從2008年開始推行「宗教改革」，為了吸引年輕香客做出不少創舉，包含推出全球首個佛教女團、佛祖無人機等，還有最受關注的「佛系女僕」，近日新任女僕上任，照片曝光後再度於網路上引發話題。

根據日媒報導，京都下京區的「龍岸寺」已經擁有400多年歷史，現年43歲的寺廟住持池口龍法發現寺廟的香客減少，傳統的傳教方式無法吸引年輕人，於是決定主動出擊，在2008年開啟一場「宗教改革」，先創辦免費雜誌，並開設YouTube、X（前推特），藉此拉近和年輕人的距離。

此外還舉辦了大型活動「超十夜祭」，推出全球第一個「佛教女團」，後來又辦了線上法會，請曾當過DJ的照恩寺住持朝倉行宣來表演，到了2018年，更派出「無人機」，讓佛像在天空上飛；不過最受人注目的，還是池口龍法模仿「女僕咖啡廳」的概念，推行了「佛系女僕」，她們身上的女僕裝專門設計了很多佛教元素，平時主要和香客喝茶聊天，內容全和佛教相關。

前一任「佛系女僕」空炭於日前畢業，龍岸寺也迎來新一任的女僕「無丹」，照片曝光後又引發網友一陣討論，有些人抨擊龍岸寺的做法與佛教宣揚的觀念背道而馳，並認為女僕可愛的外表，反而讓人無法專心感受佛法，池口龍法透露，自從他開始「宗教改革」，就經常接到抗議電話，但他早就習以為常，「當你在做一些創新時，總是要面對優點與缺點。」即使面對批評，他也堅持創新改革。