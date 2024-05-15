比利時日前發生一起恐怖的性侵案件，一名14歲少女被男友誘騙到樹林中，隨後遭10人集體性侵、虐待，施暴者還將過程拍成影片，上傳至網路，目前當局已經逮捕10名嫌犯，其中年齡最小的只有11歲，案件曝光後引發社會譁然。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在比利時的復活節假期（3／31～4／1），一名14歲少女被男友誘騙到位於法蘭德斯省克特雷特（Kortrijk）一處名為卡博特博斯（Kabouterbos）的樹林地區，靠近登山車道時，男友突然襲擊少女，隨後允許一群少年對她進行集體性侵，少女受困於樹林2天，期間至少遭受2次集體性侵，並承受各種折磨與虐待，施暴者甚至用手機將過程拍下，上傳至網路。

這群少年雖然涉案的程度不一，但全都參與其中，且沒有一個人出面制止其他人的行為；目前檢方已經逮捕10名涉案嫌犯，年齡介於11歲到16歲之間，據信皆是移民出身，目前有6人被安置在一個封閉的機構中，其餘4人則被軟禁在家中。

克特雷特市長奎肯伯恩（Vincent Van Quickenborne）得知此案後震驚不已，他以3名孩子父親的身分表示，「這是無法用言語形容的瘋狂行為。」其中一名嫌犯的辯護律師德卡盧韋（Kelly Decaluwé）也直呼，這是她從業15年，第一次經歷這樣的案件，「問題是這些孩子為何會失去規範感？我們該如何解決？這個問題不只要問少年法官，也應該問全社會。」

報導指出，比利時的刑事責任年齡為18歲，代表所有參與性侵案的嫌犯都將交由少年法官審理，並被送往青少年安置設施或接受個人矯正計畫，但考量到案件的特殊性，其中一名16歲嫌犯有可能根據成人刑法進行審理。

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