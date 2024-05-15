大陸廣東省深圳市的海關人員近日檢查入境旅客的行李時，發現一名男子的隨身行李出現異常，打開檢查後竟看到一顆重達1.5公斤的乾鱷魚頭，讓現場的人都驚訝不已，海關人員還拿起來翻看好一陣子。

綜合陸媒報導，大陸一名旅客從廣東深圳的灣口岸入境，經過海關監管區時沒有先向海關申報，檢查行李時發現異常，隨後海關在他的隨身行李中發現一顆乾鱷魚頭，重量達1.5公斤；從影片中可以看到，男子從行李拿出一個塑膠袋，接著從中抱出一顆鱷魚頭，海關人員看到後十分震驚，拿起來上下翻看了好一陣子。

經過鑑定，乾鱷魚頭確實為鱷目動物製品，該物種被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄；大陸海關提醒，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及大陸多項野生動物相關條例規定，除了合法持有《允許進出口證明書》或物種證明以外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種和相關製品入境、出境，情節嚴重恐構成犯罪，將依法追究刑事責任。

無獨有偶，廣東深圳福田口岸的海關去年12月在檢查入境旅客的行李時，發現一名拿著手提袋的女子神色匆忙，褲子兩側還異常臃腫，於是將她攔下檢查，結果在她的口袋內掏出3個黑色棉襪，裡面各裝了2條球蟒。