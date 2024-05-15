北非國家突尼西亞一名22歲男子日前在德國搭乘電車時，試圖偷摸、親吻一名25歲女子，周圍乘客見狀立刻制止，其中一名見義勇為的乘客和該名「癡漢」一起下車，兩人隨即發生肢體衝突，未料男子意外墜下鐵軌，被進站電車撞擊，經過緊急手術後，一隻手臂遭到截肢。

根據《太陽報》報導，一名來自突尼西亞（Tunisia）的22歲男子在德國司徒加特（Stuttgart）搭乘有軌電車時，突然色心大起，試圖撫摸並親吻一名25歲女乘客，其他乘客看到後，立刻上前制止他的行為，其中一名乘客在下一站和男子一起下車，雙方隨即發生衝突，在月台上扭打起來。

根據目擊者的說法，扭打過程中，男子意外跌落鐵軌，這時剛好一台電車即將進站，來不及煞車，直接撞上男子，導致他身受重傷，被送醫治療，在緊急手術中，男子一隻手臂被截肢；雖然當地媒體還不清楚男子術後的病情狀況，但據了解他目前仍在住院。

另外，警方也已經介入調查，將透過監視器畫面，查明男子和乘客發生肢體衝突的原因，懷疑和嚴重的人身傷害有關；除此之外，警方也將針對男子的性騷擾行為進行調查。

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