阿爾及利亞一名男子在19歲時失蹤，由於當時正值國家內戰期間，他的家人以為他在戰亂中被殺害，豈料時隔26年，阿爾及利亞當局接獲消息，在距離男子住家200公尺的一個地下室找到男子，只是他似乎被囚禁太久，有些神智不清，還稱被綁架犯施了法術，導致他無法呼救。

綜合外媒報導，阿爾及利亞一名男子歐馬爾（Omar B.）於1998年在北部城市傑勒法（Djelfa）失蹤，當時他年僅19歲，由於正值阿爾及利亞內戰期間（1991年～2002年），歐馬爾的父母以為他在戰亂中被綁架，甚至被殺害，於是向警方通報失蹤，但26年來都沒有歐馬爾的消息。

近日傑勒法的檢察官辦公室收到一封匿名舉報信，稱歐馬爾目前被關在鄰居家的羊圈裡，檢方隨即派人前往調查，果然在一棟民宅發現一處用稻草掩蓋住的地下室，且歐馬爾就被關在裡面；據了解，歐馬爾當年遭一名鄰居綁架，並關在一處距離住處僅200公尺的地牢內，該名綁架犯今年61歲，是一名門衛，警方到場時他曾一度想要逃跑，最後仍被當場逮捕。

歐馬爾被救出時，聲稱綁架犯對他施了法術，導致他無法呼救，目前歐馬爾正在接受醫療和心理治療，警方也已經針對這起綁架案積極展開調查。儘管終於順利找回失蹤的歐馬爾，但對歐馬爾的家屬來說仍留有遺憾，當地居民受訪透露，歐馬爾的母親一直以為兒子在戰亂中過世，一生在悲傷中度過，直到臨死前都未能再見兒子一面。