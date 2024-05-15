官員貪汙是從古至今存在的問題，歷朝歷代為了打擊貪腐，想出各種辦法，大陸歷史學者張宏杰舉了3個反貪奇招，包含全民檢舉、先閹後用和暴力反腐，不過這些手段雖然強硬，但實際反貪的效果十分薄弱。

大陸中國人民大學教授張宏杰指出，歷代皇帝為了反貪腐，想出各種奇招，其中北魏太武帝拓跋燾（ㄉㄠˋ）使用「全民檢舉」的方式，號召天下老百姓可以到皇帝面前檢舉地方官，但最先響應這種「全民監督」的反而是地痞流氓，他們刻意蒐集地方官過錯，並上門威脅，如果不給他們好處，就會去檢舉，地方官不得不賄賂地痞流氓，再加倍地貪汙，賺回用來賄賂的錢，最終形成惡性循環。

五代十國南漢的末代皇帝劉鋹（ㄔㄤˇ）則選擇「先閹後用」，他認為如果官員有家室、有子孫，就不能供而無私、全心全意地為國家服務，但只要閹割後就沒有牽掛了，因此在當時如果想要當官，必須先「自宮」；然而一個人會不會貪汙，和閹割其實沒有必然關係，所以等到北宋大將率軍攻打過來時，南漢的官員已經嚴重腐化，連掌握兵權的人也是宦官，最終導致國家滅亡。

明太祖朱元璋則採取「暴力反腐」的手段，他規定地方官收賄60兩以上，就要在土地廟前把他的皮剝下來，裡面塞滿乾草，展示在官府大堂中，提醒下任官員不要貪腐；有學者估計，朱元璋在反腐過程中，殺掉的官吏約10萬到15萬人，也因為殺太多、殺太快，導致部分地區的衙門無人辦公，只好讓被判了刑的官吏，戴著手銬上堂辦公，形成官員和犯人都戴著鐐銬的官場奇景。

儘管朱元璋嚴格打擊貪腐，但貪汙事件仍層出不窮，甚至出現「棄市之屍未移，新犯大辟者即至」的情況，讓朱元璋十分無奈，等他過世後，貪腐事件更是變本加厲，因此以「史上最強悍反腐」著稱的明代，最終以「史上最腐敗的王朝之一」的名號留於歷史。