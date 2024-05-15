不講武德！美國一名男子日前正要外出，轉身關上住家大門時，突然有一條埋伏在門把旁邊的蛇竄出，試圖攻擊他的手，讓男子嚇到急忙逃離，一邊回頭觀察一邊震驚直呼「我的天啊，是蛇！」影片在網路曝光後引發熱議。

近日網路流傳一段監視器畫面，拍攝於美國南卡羅來納州，從影片中可以看到，一名男子正要外出，他剛轉身關上住家大門時，一條埋伏在把手旁的蛇突然發動攻擊，差點咬到男子的手，他嚇一大跳，急忙收回自己的手，離開還忍不住一步三回頭，震驚地說「我的天啊，是蛇！」

影片曝光後引發熱議，網友們看到埋伏的蛇都感到十分驚恐，紛紛留言，「那是什麼蛇？」、「那蛇一定是在說『嘿！兄弟我會把門關上，你先走吧！』」、「惡夢又增加一個」、「快把門把手燒掉！」、「現在的蛇心機都這麼重了嗎？」

無獨有偶，國外一名男子哈文（Stevie Haven）也曾有類似遭遇，他去年7月在TikTok分享一段監視器畫面，當時哈文的爸爸返家，準備開門時突然感覺有東西敲了頭頂一下，他好奇抬頭一看，才發現有一條蛇掛在紗門上，讓他嚇得連連倒退，還因為腿軟摔進樹叢中，讓網友們看了覺得心疼又好笑。