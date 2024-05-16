澳洲一名女子下班後搭乘Uber回家，路途中突然看見司機掏出生殖器自慰，讓她害怕不已，擔心可能遭受侵犯，雖然最後平安無事地到家了，但女子仍心有餘悸，立刻報警並向Uber平台通報，最終該名司機遭Uber平台永久封鎖，並繳交500澳幣（約新台幣1萬元）的罰款。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在2023年10月1日，南澳州一名26歲女子皮姆洛特（Tayla Pimlott）下班後叫了一台Uber，想早點回家休息，上車後她在後座低頭滑手機，餘光注意到29歲的司機法澤利（Rahman Fazeli）做了一個詭異的手部動作，於是好奇抬頭查看，隨即被眼前的畫面嚇壞了。

皮姆洛特至今仍餘悸猶存，「我可以很清楚地看到他把生殖器掏出來，他正在自慰。」當時她非常害怕，擔心自己可能會受到侵犯，所以第一時間傳簡訊給母親和男友報備，甚至還在考慮是否要「跳車」，但她表面上仍保持鎮定，假裝沒有發現法澤利的荒謬行為。

所幸直到皮姆洛特抵達目的地，法澤利都沒有對她做出逾越之舉，「她完全轉過車來看我，用我聽過最讓人毛骨悚然的聲音說，『非常感謝你。』」皮姆洛特害怕地說了句「不客氣」就快速下車，奔向在家門口等候的母親。

回到家後皮姆洛特立刻報警，並向Uber平台通報，法澤利隨後被指控犯下「在Uber車輛內冒犯或污辱他人」的不雅行為，他在今年3月份向法院認罪，被判處4周監禁，但後來得以緩刑，法澤利只繳交了500澳幣的罰款，並承諾維持18個月的「良好行為保證（good behaviour bond）」；Uber公司則發表聲明，譴責法澤利的行為，並稱他已經被永久封鎖，同時禁止他到皮姆洛特的住家、公司。