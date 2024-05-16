夫妻之間如果出現一些異常狀況，可能預示著關係早已失衡，日本一名人妻婚後半年，經常被老公輕視，甚至不斷說著貶低她的話，公公得知後也覺得兒子有問題，私下與媳婦聯手調查，才揭發兒子早已出軌。

根據日本媒體《TRILL》報導，一名結婚半年的人妻，婚後在家擔任全職主婦，沒想到本該甜蜜的新婚時光突然變調，不僅經常遭到老公輕視，還不斷說著貶低她的言論，就連她打算重返職場，依然被對方瞧不起，嘲諷她「絕對做不到」，讓她又氣又難過。

某次公公私下傳訊息關心她的婚後生活，她忍不住大吐苦水，對方聽了十分驚訝，隨即向媳婦道歉，同時詢問「10萬日圓（約新台幣20,800元）的生活費夠用嗎？」她才驚覺原來婚後婆家一直默默提供經濟援助，老公卻絕口不提，將這筆錢占為己有。

公公得知送錢一事遭刻意隱瞞後相當不悅，也直覺事有蹊蹺，於是公媳聯手調查，果然發現老公出軌，並掌握相關證據。悲憤交加的人妻毅然決然提出離婚，並要求老公賠償補償慰問金，事後男方不僅婚姻破碎，工作也被炒魷魚，只能一邊尋找新工作，一邊償還賠償金，女子總算出了一口怨氣。