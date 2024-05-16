國外一名女大學生罹患腸躁症，但吃藥5年始終無法治好，讓她痛苦不已，決定在家嘗試「糞便移植」的治療方式，她將哥哥的糞便製作成膠囊後吞下，未料在沒有改變飲食的情況下，她的體重逐漸增加，還擺脫了長年的便祕困擾，但隨之而來的缺點是，她也和哥哥一樣長了痤瘡。

根據《Business Insider》報導， 國外一名女大學生丹妮爾（Daniell Koepke）罹患腸躁症，出現消化不良、脹氣、腹痛和嚴重便祕等症狀，腸躁症除了會讓身體不適外，還特別難治，醫界尚不清楚病因，醫生也只能開抗生素緩解症狀，隨著病情加重，丹妮爾只能減少吃會讓腸胃不舒服的食物，但到最後只剩下15種食物可吃。

德國醫學家茱莉亞（Guilia Enders）曾在著作提及，腸道微生物以人體攝入的食物為食，不同的食物能夠餵養不同的微生物，如果減少攝取食物的種類，微生物就會發生巨大變化，影響人體健康，而丹妮爾也因為能吃的食物越來越少，導致體重逐漸下降，她痛苦表示「我已經忘記在沒有病痛以前，無憂無慮地吃東西是什麼感覺了。」

為了解決問題，丹妮爾決定鋌而走險，在家DIY嘗試「糞便移植」；這是一種將健康捐贈者的糞便與鹽水混合，透過灌腸、口服膠囊等方式，送入接受者的腸道，使腸道重新充滿好的微生物，以達到替患者「治病」的效果，但專家也警告，不要私自嘗試「糞便移植」，會有傳播不良微生物和罹患疾病的風險。

不過丹妮爾實在走投無路，將哥哥捐贈的糞便製作成膠囊後吞下，神奇的是，儘管沒有改變飲食習慣，她的體重卻慢慢增加，3年來第一次可以自然地排便，然而她的臉上開始長出痤瘡，因為她的哥哥擁有荷爾蒙痤瘡的病史。

美國加州大學微生物生態學家傑克（Jack Gilbert）指出，腸道內的微生物群落會對人體不同部位產生驚人影響，糞便中的細菌可能透過影響新陳代謝或活化免疫反應，進而影響接受者體內的炎症，「我們幾乎所有人的皮膚上都存在痤瘡細菌，只是通常處於休眠狀態。」