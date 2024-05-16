近日越南網路論壇瘋傳一系列影片，其中一名男駕駛邊開車，邊把手伸入女伴領口內，忘情摸乳的畫面，讓警方看不下去，警告類似行為若發生事故，可開罰1000萬至1200萬越南盾（約新台幣1.3萬至1.5萬元）。

綜合越南媒體報導，這段影片是由鏡頭朝內拍攝的行車記錄器所拍下，事發時間為5月6日下午5時50分左右，當時男駕駛左手握著方向盤，右手則直接伸進副駕駛座的女伴領口，在胸前忘情撫摸，時不時還有用力的動作，一臉笑得色瞇瞇，女方則任他摸好摸滿。

無獨有偶，越南日前還有一段分心駕駛的影片，時間是在4月7日下午1時30分左右，同樣是由車內的行車記錄器所拍下，當時坐在副駕駛座的女子在車輛行進間解開安全帶，整個人半趴在男駕駛的身上索吻，接著更躺回座位，兩腳開開任由男方伸手游移。離譜的是，駕駛在擁吻時一度閉上眼睛，眉開眼笑地露出兩排牙齒。

報導指出，這兩段影片顯然都是車主刻意流出，懷疑是為了流量或是想滿足某部分慾望。越南警方譴責這類危險行徑，並表示兩段影片涉及多項違規，包括駕駛及乘客未繫安全帶，可開罰80萬至100萬越南盾（約新台幣1000元至1300元），若因為分心造成事故，則可開罰1000萬至1200萬越南盾（約新台幣1.3萬至1.5萬元）。