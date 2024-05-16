東漢末年英雄輩出，最終形成三足鼎立的局面，後來曹魏政權打敗了蜀國及吳國，結束三國混戰，不過司馬懿可說是三國歷史中最後的勝利者，一路熬到曹家氣數已盡，接著以3千死士發動高平陵之變，逼曹爽交出軍權，奠定司馬家篡位的基礎。至於為何死士們會對司馬家死心塌地，全靠司馬懿2手段擺平，包括思想控制以及給予厚祿。

根據《網易》報導，司馬懿歷經三朝，輔佐3位帝王，他的城府與謀略是曹魏宗室大將軍曹爽遠遠比不上的，晚年時甚至利用3千死士發動高平陵之變，成功把握朝中大權。值得一提的是，在古代養死士是死罪，為了確保這些勇猛的精銳戰士為自己賣命，司馬懿專找來歷不明的人，這些人的處境大多十分困難，唯有投靠司馬家族才得以存活，因此願意用生命回報司馬懿的救命之恩。

這些死士們經過殘酷的訓練，實力遠超過朝廷的士兵，他們被隱匿起來，並且對司馬懿言聽計從。為了保證死士能夠誓死效忠，司馬懿有的是辦法，除了對他們進行思想控制，抓住他們的弱點，讓其為自己賣命，更重要的是給足他們豐厚的獎賞，藉此收買人心。

西元249年，司馬懿趁著曹爽與魏帝曹芳到高平陵謁陵時，以3千死士發動政變，成功控制京城，自此司馬家全面掌權，為日後司馬炎篡奪曹魏政權、建立晉朝，立下基礎。