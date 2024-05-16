小朋友立大功！日本一名5歲男童對植物很感興趣，經常翻閱百科全書、圖鑑等書來研究植物。日前某天，父親開車載他放學，男童透過窗戶看見幾株淺紫色的花朵，立刻認出了它們的品種，就是在日本國內禁止種植的「特洛伊罌粟」，事後男童父親上報相關單位，當局已經將所有罌粟花銷毀。

根據《茨城新聞》報導，茨城縣東海村一名就讀幼兒園的5歲男童大曾根諒，在本月8日下午6點左右，搭乘36歲父親泰人的車下課返家，他從車窗向外望去，突然看見許多淺紫色的花朵，瞬間就認出了花的品種，立刻大喊「是特洛伊罌粟！」

隨後大曾根諒向父親解釋，因為他在百科全書上看過這種花，而且把花的模樣記了起來，所以他一看就知道了，泰人聽到後對兒子的淵博知識相當驚訝。事實上，大曾根諒每次和父親外出散步，回家後都會翻閱圖鑑，查找當天在路邊看到的植物，平時他也非常喜歡花，尤其對有「彼岸花」之稱的石蒜等有毒植物最感興趣。

報導指出，特洛伊罌粟原產於地中海地區，因為含有可以製成嗎啡的成分，因此在日本國內禁止種植。泰人事後將兒子的發現通報給當地政府，調查後確認該段道路沿線種植了83株罌粟花，相關單位已經在13日將這些罌粟花全數消除。

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