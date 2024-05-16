大陸近日發生一起離奇死亡意外，一艘載運玉米的貨船因漏水使貨物受潮，隨後將玉米搬運至另一艘船上，未料4名工作人員進入機艙準備發動船舶時，吸入潮濕玉米發酵後產生的氣體而遇難，被送往醫院急救仍不幸身亡。

綜合陸媒報導，5月7日，一艘裝載1027噸玉米粒的貨船由安徽阜陽準備運往江西贛州港五雲馬頭，貨船經過贛江豐城時，船身和通行航道下方的石頭發生碰撞，導致船舶漏水、貨物受潮，隨後船主進行多方聯繫，在隔天上午將貨物轉移到另一艘船上，並在當天完成所有工作。

未料5月10日竟發生悲劇，新貨船的工作人員進入機艙打算啟動船舶，卻一個接一個地消失，沒有再出現過，後來發現4人皆倒在船底艙，就連新貨船的老闆也遇難，隨後他們被送往醫院急救，雖然醫護人員全力搶救，4人最終仍不幸身亡；警方經過初步鑑定，排除他殺可能，往生者皆符合窒息死亡特徵。

負責人調查後發現，4人是因為吸入玉米發酵受潮後所產生過濃的氣體而死亡，但負責人對於短時間內就能產生這麼濃的氣體感到震驚與意外，並強調「潮濕玉米發酵會產生這麼高的氣體濃度，造成人員現場突發意外，也是極端案例。」目前豐城市相關單位仍在調查案情詳細狀況，並進行後續的處理工作。