三國時期英雄輩出，不僅武將雲集，謀臣也不少，其中曹操手下便有許多頂級謀士，包括荀彧、荀攸、賈詡、郭嘉、劉曄、程昱等人，但說到最狠軍師可說非程昱莫屬，面對軍中缺糧，竟直接混入「人肉乾」，讓曹操看了不寒而慄。

根據《網易》報導，在多數人眼中，謀士就是一副弱不禁風的文人形象，但其實曹操手下的程昱卻是例外，不僅能出謀劃策，也能上陣殺敵，可說是文武全才。

事實上，曹操起家時被四面圍攻，無法好好屯田休養生息，所以缺糧成為曹軍的一大問題，某次程昱為了籌措軍糧，竟不惜對自己的老家下毒手，他挖地三尺奪走所有糧食，更慘無人道的是，他割下罹難者的肉，並且醃製成肉乾，而這些肉乾或許出自程昱的鄰居、長輩和兒時玩伴。

東晉、劉宋時期的史學家裴松之曾寫道，「初，曹操乏食，昱略其本縣，供三日糧，頗雜以人脯，由是失朝望，故位不至公。」意即程昱負責後勤時，在軍糧混入許多因為戰死、餓死的屍體做成的人肉乾，雖然是為了籌集軍糧，但人品因此受到質疑，同時也讓曹操看出他是一個心狠手辣的人，因而有所忌憚。