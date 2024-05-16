英國一個家庭近日在整理已故親人的物品時，在一個舊鞋盒內發現「迷你降落傘」，於是將其捐給當地的玩具博物館，據悉這個「迷你降落傘」是專門給鴿子穿戴，並且在第二次世界大戰中發揮「信鴿」的作用，傳遞與敵軍有關的重要訊息。

Rare pigeon parachute used to carry messages amid WWII found in old shoebox https://t.co/RGX2xSZVaQ — Fox News (@FoxNews) May 15, 2024

根據《福斯新聞》報導，英國一個家庭近日在舊鞋盒中發現一個「迷你降落傘」，並將其捐贈給位於埃塞克斯郡斯坦斯特德（Standsted）的玩具博物館「House on the Hill」。

報導指出，這個降落傘原本被存放在一名已故婦女艾靈頓夫人（Mrs. Ellington）的家中，近日她的親戚在整理物品時發現一個舊鞋盒，裡面裝了許多與第二次世界大戰「諾曼第登陸」有關的物品，其中包含這個降落傘。

報導指出，據信這個降落傘是在1944年6月6日諾曼第登陸以前使用的，且主要使用者為鴿子，紐澤西州國際軍事古董公司（IMA）表示，透過信鴿發送訊息是「最古老的長途通訊方式之一」，最初是羅馬人在2000多年前開始使用，第一次世界大戰也有過信鴿。

儘管後來科技不斷進步，但第二次世界大戰期間，仍將信鴿作為緊急通訊的方法，有些觀察哨因為地形或位置太靠近敵軍，無法拉電線和使用無線電，信鴿變成為唯一的通訊手段。

這些鴿子通常會用獨特的名字或編號來辨識，有時降落傘上會攜帶多種訊息，「巡邏隊會為了獲取有價值的資訊而跨越敵方防線，並藉由鴿子帶回有關敵軍位置與兵力、槍枝位置、即將發生的襲擊、交通狀況和其他重要數據的資訊。」