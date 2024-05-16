英國一個家庭近日在整理已故親人的物品時，在一個舊鞋盒內發現「迷你降落傘」，於是將其捐給當地的玩具博物館，據悉這個「迷你降落傘」是專門給鴿子穿戴，並且在第二次世界大戰中發揮「信鴿」的作用，傳遞與敵軍有關的重要訊息。
根據《福斯新聞》報導，英國一個家庭近日在舊鞋盒中發現一個「迷你降落傘」，並將其捐贈給位於埃塞克斯郡斯坦斯特德（Standsted）的玩具博物館「House on the Hill」。
報導指出，這個降落傘原本被存放在一名已故婦女艾靈頓夫人（Mrs. Ellington）的家中，近日她的親戚在整理物品時發現一個舊鞋盒，裡面裝了許多與第二次世界大戰「諾曼第登陸」有關的物品，其中包含這個降落傘。
報導指出，據信這個降落傘是在1944年6月6日諾曼第登陸以前使用的，且主要使用者為鴿子，紐澤西州國際軍事古董公司（IMA）表示，透過信鴿發送訊息是「最古老的長途通訊方式之一」，最初是羅馬人在2000多年前開始使用，第一次世界大戰也有過信鴿。
儘管後來科技不斷進步，但第二次世界大戰期間，仍將信鴿作為緊急通訊的方法，有些觀察哨因為地形或位置太靠近敵軍，無法拉電線和使用無線電，信鴿變成為唯一的通訊手段。
這些鴿子通常會用獨特的名字或編號來辨識，有時降落傘上會攜帶多種訊息，「巡邏隊會為了獲取有價值的資訊而跨越敵方防線，並藉由鴿子帶回有關敵軍位置與兵力、槍枝位置、即將發生的襲擊、交通狀況和其他重要數據的資訊。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。