最近連續接獲2起狗狗摔死的悲劇，高度都不高，但意外就是這麼發生了。其中一例是爸爸帶去寵物美容，接回時雖有發現腳掌冰冷，但美容師說只是天氣轉涼的關係，第二天爸爸下班發現毛孩竟然走了，調閱監視器得知，狗狗美容時因掙扎從美容檯摔到地上撞到頭。爸爸理解這是誰都不想看到的意外，但非常難過，認為美容師若能早點告知，他上班就會把寶貝放在身邊觀察，也許憾事就不會發生。

第二例則是主角約克夏「小光」，爸爸把牠抱在腰邊買晚餐，掏錢時可能姿勢讓小光不舒服掙扎了一下，一個重心不穩摔下，也是頭著地，回去後不敢讓媽媽知道，想說先觀察，但半小時後開始走路不穩、翻白眼，住院三天就當了小天使。

除了爸爸自責外，媽媽也後悔，要是平常多蒐集住家附近獸醫資訊，了解有哪些是24小時看診且設備齊全的醫院，也不會當下手忙腳亂，不知該送去哪一家適合，因為第一家只給小光氧氣罩，再換一家也只有氧氣箱，媽媽覺得如果送去有高壓氧治療的醫院，也許還有機會。

小光在離世溝通表示，「爸比又不是故意的，他一定嚇壞了，我自己也嚇傻了，但我怎麼忍心怪爸比」、「即便發生這件事，爸比的腰間仍是小光最愛的專屬位置，那是我跟爸比之間的特有連結，小白姐姐都沒有」。小白是家裡另一隻狐狸犬，早小光兩年多去當了小天使，的確，平常出門小白都自己走比較多，小光則總是被爸爸寶貝地抱在腰際。

急救那三天，小光只剩下心跳，沒有意識，家人心急如焚。小光說，「那時我的身體沒有知覺，但靈魂可忙著呢！我正在跟小白姐姐拔河，我們共咬一塊布，我想把小白姐姐拖回家來，但力氣不及牠大，最終小白姐姐贏了，我就被帶回天上了。」

接到醫院通知已經是凌晨，爸爸媽媽趕到，小光已經被送去醫院往生室聽佛經，牠說「媽咪，我的離開是注定，所以送到這家也不錯啊，馬上有佛號力量護送我來天堂哦」、「來這裡後，小白姐姐有跟我交換生命秘密！牠說我會這樣離開，是我自己簽的生命合約，因為我前一世臥病在床很痛苦，所以這次選擇了沒有病痛、越快越好的方式！」、「我是真的沒有痛啦，但沒想到是這種方式，讓你們那麼痛…」。

痛的不只有爸爸媽媽，還有家裡一起疼愛牠的人類姐姐，這次溝通就是姐姐來預約的，因為小光走的那一天，正是她的生日。「那以後生日怎麼辦？」我問。「只好避開這一天了」，姐姐難過的說。

傷心到無以復加的全家人，在火化回程的路上，爸爸率先打破沉默問媽媽，「再養一隻好不好，我們還是叫牠小光好不好？」媽媽說，「不要！太痛了，且小光是獨一無二的」。但事隔不到兩周，媽媽在臉書上看到一隻約克夏，發文當天正是小光圓滿的日子，媽媽覺得這一定是小光為他們安排的接班狗，所以決定帶回家，取名「鹿鹿」。

「我看到鹿鹿了，心裡酸酸的」、「可惡，牠竟然比我還可愛，讓我有點忌妒」、「爸比媽咪因為牠重新有了笑容，我心情很複雜！」、「就當牠是你們的止痛藥吧，我會用智慧跟肚量來接納！因為你們開心，我才放心。」姐姐說，其實小光根本不用忌妒，因為有了新狗狗，反而更會回憶起小光的種種美好。

故事到此還沒結束，前面不是提了小光跟小白交換了生命秘密嗎？那小白的秘密是什麼呢？「就是你們又新養的另一隻史努比啊」，姐姐訝異的尖叫「史努比是小白投胎？」小光說，「牠生前就羨慕我嬌小又可愛，可以老被抱著寵著，所以想體會一下這種感覺，可又堅持牠那一身驕傲的白，所以現在變成這個怪樣子，好好笑」。

小光口中的怪樣子狗狗，是全身白但身體跟眼睛又夾雜著一些黑的花貴賓，長得像戴眼罩的史努比，是爸比找來陪鹿鹿做伴的新狗狗，但姐姐前思後想，史努比受孕的時間點好像比小白投胎早一點，而且跟小白愛吠叫的點都不一樣，真的是小白來投胎嗎？

我跟姐姐說，投胎不等於複製原來的那一隻，大部分都是全新的個性，甚至不同的品種或物種，至於受孕比投胎時間早，我只能分享國外有溝通師提過「共享靈魂」的案例，甚至國內我也聽過溝通師分享「互換靈魂」的例子，靈魂界太多奧秘不可解，身為溝通師，我也只能單純傳遞寶貝想跟主人說的話。