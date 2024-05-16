國外一名女子透露，住家客廳近日有一名「超萌貴客」來訪，她才剛進家門就發現一團又黑又小的不明生物，仔細一看竟是一隻剛出生不久的小狐狸，牠似乎是被貓糧吸引而來，因為不熟悉陌生環境而縮在桌子底下，楚楚可憐又無辜的模樣，讓網友看了都大呼可愛。

根據《鏡報》報導，國外一名女子日前下樓取貨，一回到家就看見客廳裡有一團又小又黑的不明生物突然衝出視線，雖然女子家中有養貓，但貓咪是薑黃色的，「牠太黑了，完全不可能是我的貓。」仔細一看才發現原來是一隻小狐狸，女子驚喜地拍下照片，還給牠取了名字「勒羅伊（Leroy）」。

不過小狐狸對陌生環境感到害怕，縮在桌子下的角落不願出來，女子無奈之下只能尋求當地野生動物救援組織幫忙，最終順利抓獲，小狐狸被帶回救援中心照顧；女子透露，這隻小狐狸看起來只有幾周大，很可能遭到媽媽拋棄，並推測牠可能是被貓糧吸引，才會闖入女子家中。

事後女子將這段奇遇和小狐狸的照片分享至論壇《Reddit》，網友全都被小狐狸無辜又水汪汪的眼神給萌化，紛紛留言，「牠真是太可愛了，祝牠未來一切順利，可以在野生動物保護區交到好朋友！」、「可憐的孩子，希望牠能在野外過上美好的生活」；另外也有人建議女子，應該盡快帶飼養的貓去除跳蚤，並徹底打掃家裡，「我們家之前的寵物門常有狐狸闖進來，導致貓咪身上的跳蚤至今都沒有完全消除。」