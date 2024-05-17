元代青花瓷器畫工精細且數量稀少，因此價值不菲，不過大陸遼寧一名男子卻因為不識貨，將家中用來醃鴨蛋的瓷罐以1000人民幣（約新台幣4500元）賣給了徵收文物的官員，殊不知竟是千年前的元代文物，如今價值已衝破2億人民幣（約新台幣8.9億元）。

《中時新聞網》今年2月曾報導，最近又被提起，西元1977年遼寧鞍山一名男子因為鄰居嫌棄自家醃鴨蛋的瓷罐，看著像是骨灰罈，越看越覺得不吉利，於是拿去鞍山文物站兜售，沒想到工作人員只看了一眼，就連連說要，先是當場開價200人民幣，事後再補上800人民幣「差價」收購，由於這筆錢在當時相當於男子好幾個月的工資，所以他立即接受。

這只高39.7公分、口徑15.3公分的瓷器，進一步鑑定後確認是「元青花松竹梅八棱罐」，上頭繪有松柏、竹子、梅花、戲水鴛鴦等精緻圖案，其畫工精細，構圖豐滿，層次多而不亂，且質地晶潔且氣韻非凡，確定是蒙古皇室御用之物。由於產量極少，可以說是傳世孤品，沒想到幾經流傳竟淪為醃蛋、裝米罐。

這只「元青花松竹梅八棱罐」全球現存僅2件，當年被以1000人民幣脫手的「醃蛋罐」如今收藏在遼寧博物館，是該館的鎮館之寶；另1件則在泰國古都素可太塔基出土。