Bikini-clad girls stroll past stunned onlookers after debarking from a party boat in Palma in latest near-naked display to rile locals after tourist went shopping in his Speedos https://t.co/vyKc96sh1X pic.twitter.com/4JXp1YjsfQ — Daily Mail Online (@MailOnline) May 15, 2024

隨著新冠疫情趨緩，世界各地掀起報復性旅遊熱潮，位於西班牙的馬略卡島（Majorca）也成了觀光勝地，不過大批遊客的湧入卻帶來不少亂象，尤其是市中心出現大量幾乎全裸的女遊客，僅穿著比基尼逛大街，讓當地人不堪其擾，怒斥觀光客害原本寧靜的小島淪為「鬼島」。

根據《每日郵報》報導，馬略卡島首府帕爾馬（Palma）的市中心近期出現大量幾乎全裸的女遊客，只穿著比基尼作為遮蔽，旁若無人地在街頭漫步，引爆民眾不滿。居民控訴，來自各地的「派對遊艇」停靠當地，使得大量遊客上岸尋歡作樂，亂象也跟著增多，包括只穿著比基尼或泳褲就出來逛大街，甚至發生不少酒後鬧事、打群架等事件，嚴重影響居民的生活品質。

儘管先前西班牙政府一度呼籲觀光客們，造訪馬略卡島時要遵守服裝禮儀，但似乎並未起到預期的效果，日前繼一名壯男只穿著一條綠色泳褲走在人來人往的街道上閒晃後，民眾又拍到成群女遊客只穿著比基尼，漫步在大街上。

當地居民抱怨，政府對這些亂象通常都睜一隻眼、閉一隻眼，所以難以進行有效約束，導致問題持續存在並日益嚴重。