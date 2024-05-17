出席重要場合時，許多人會穿著正式服裝，不過日本一名網友受邀參加友人婚宴時，竟直接穿上「鋼彈套裝」出席，超狂扮相瞬間吸引全場目光，就連新娘也相形失色，照片曝光吸引百萬人朝聖。

日本一名網友近日在社群平台「X」（前推特）透露，11日出席好友婚宴時，對方特別在邀請函上提醒，當天務必穿著套裝，不過他並未乖乖按照指示，穿上常見的西裝，而是選擇穿上《機動戰士鋼彈》的「Mobile Suit」（モビルスーツ）套裝。

對此原PO解釋，並不是故意要搶新人風采，當天參加的其實是新人舉辦的婚宴派對，加上新人也是角色扮演的同好，所以才會突發奇想，穿著全套鋼彈出席，「當時其他賓客看了全都哈哈大笑，新郎和新娘也很震驚」。

無獨有偶，現場還有一位賓客扮成《新世紀福音戰士》EVA初號機赴宴，原PO特別跟他一起上演夢幻對決，畫面曝光後已吸引逾423萬瀏覽次數。至於當天穿成這樣如何用餐，原PO表示，其他賓客會幫忙拿餐點，自己則空出右手，再將食物從服裝縫隙，慢慢塞入口中。