馬來西亞一名7歲男童日前和父母相偕前往銀樓，大手筆購買10條金手鍊，準備送給學校老師當作教師節禮物，而男童豪邁坐在銀樓櫃台的畫面曝光後，隨即掀起網友熱議。

根據khaosod報導，馬來西亞的教師節定於每年的5月16日，吉隆坡一名7歲男童日前為了感謝老師們的教導，主動要求父母一起前往銀樓，希望親自挑選金手鍊送給老師。男童的父母也非常支持兒子的想法，認為金手鍊非常適合各年齡層與性別。

影片可見，男童坐在銀樓櫃台前，仔細挑選手鍊，最後購入至少10條金飾。男童母親指出，老師們對待孩子相當用心，也經常跟她報告孩子在學校發生的事情，基於感謝，最終決定贈送金手鍊給幾名老師，以及學校餐廳的3名員工。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「男童也太有心了」、「老師們一定驚喜萬分」；不過也有人質疑，老師收受高價禮物是否涉及違法，男童母親則強調，兒子讀的是私立學校，所以應該沒關係。