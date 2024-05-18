東歐國家摩爾多瓦日前發生一起謀殺案，當地警察卻意外在嫌犯住家附近發現土裡傳來哭聲，緊急開挖後驚見一副簡易棺材，並救出一名被嫌犯埋了4天，卻「死而復生」的62歲男子。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在烏斯蒂亞（Ustia），當地警方13日獲報，一名74歲阿嬤被親戚發現在家中身亡，且生前遭到攻擊，初步認定為謀殺案，並在進一步追蹤後，推斷一名18歲親屬涉嫌重大，於是前往嫌犯家中逮人。

警方指出，當時嫌犯喝得爛醉，不過14日在其住家附近搜索時，卻意外聽見土裡傳來陣陣哭聲，嚇得緊急挖掘，最終發現一名62歲男子被埋在一個覆蓋著泥土的簡易棺材內，儘管他頸部受傷，但仍有意識。

受害男子指出，11日和凶嫌因酒後起爭執，不料對方突然朝他攻擊，並把他塞入簡易棺材用土覆蓋，好在經過4天活埋最終被員警救出，幸運撿回一命。警方推測，凶嫌攻擊男子後，可能在12日晚間或13日早晨攻擊阿嬤，目前正進一步調查中。

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