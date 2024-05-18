1972年大陸考古學家在湖南長沙東郊的馬王堆一號墓中，發掘了2000多年前的不腐女屍「辛追」，由於出土時不僅關節可活動，就連血管也清楚可見，就像是剛下葬的樣子，被譽為「東方睡美人」。湖南博物院17日首度公開辛追夫人的3D形象，復原其真實面貌，分別為年齡約35歲的全身坐姿版和50歲左右的頭部形象。

據《新華社》報導，2024年是馬王堆漢墓完成考古發掘50週年，除了一共出土3000多件珍貴文物，是20世紀最重大的考古發現之一，尤其一號墓的辛追夫人遺體歷經2000多年不腐，是全球已發現且保存時間最長的濕屍。

湖南博物院17日首度公開辛追夫人的3D形象，院長段曉明指出，「辛追出土時外型完整，全身潤澤，皮下軟組織柔軟有彈性，部分關節可活動，甚至眼睫毛、鼻毛尚存，手指、腳趾紋清晰可辨，推測年齡約50歲」，不過面容已腫脹變形，生前樣貌不得而知。

事實上，2002年湖南博物院曾推出一版辛追容貌復原像，但受限於技術，使得復原成果留下遺憾。為了還原辛追真實樣貌，專家近年來克服女屍玻璃棺材和防腐液的影響，透過已有的顱面X光片、現場近距離觀察和模型測量，計算出辛追的頭骨結構形狀和五官比例，並結合現代技術，進行反覆研究論證和細節微調，最終在今（2024）年1月完成辛追生前的容貌雕塑，接著再透過AI建構不同年齡層的辛追夫人虛擬樣貌，分別為年齡約35歲的全身坐姿版和50歲左右的頭部形象。