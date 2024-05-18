The Man who has been living in hiding for more than 55 years over fear of women.



A Rwandan man named Callixte Nzamwita, who is reportedly 71 years old has led a life of isolation for 55 years due to an extreme fear of women.



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非洲國家盧安達（Rwanda）一名71歲男子札威塔（Callixte Nzamwita）因為極度恐懼女性，練就了「隔離魔法」，在住家外頭豎起層層圍繞的欄杆，自我監禁了55年之久，直到71歲還是處男，完全不與任何一名女性接觸。

綜合外媒報導，札威塔因為患上「女性恐懼症」（gynophobia），俗稱「恐女症」，一旦有異性接近，就會感到暈眩、焦慮及胃部不適，因此16歲便下定決心，完全不接觸女性。這55年間他甚至進行自我隔離，出門次數屈指可數，既不外出工作，也不和親朋好友往來，甚至畫地為牢，在住家周圍建起層層柵欄，以防有女性想要接近自己。

雖然緩解了恐懼，但因為沒有收入，札威塔的日子過得很貧苦，加上屋裡只有一間房，所以他睡覺、做飯都只能在同一地點進行，他還在床鋪附近挖了土坑，當作廁所使用。

附近好心的女村民擔心札威塔會餓死，會不定時提供食物和生活必需品，除了不與他說話碰面，還會配合地將物品丟進札威塔的院子裡，進行無接觸的投餵行為。