禿鷲是食腐肉的大型猛禽，翼展長度達250至295公分，在台灣屬於稀有的冬候鳥，不過大陸河北省一間野生動物救助站，近日竟出現禿鷲被小白兔暴揍，嚇得振翅逃竄、不敢還手的畫面，弱雞模樣讓網友看了哭笑不得。

根據網路上瘋傳的影片顯示，位於河北省的唐山野生動物救助站，有一隻相當膽小的禿鷲，因為長年被圈養，早已失去掠食者的狼性。園方為此還安排一隻小白兔與牠同住，沒想到禿鷲根本打不過對方，還經常遭到兔子欺負。

飼育員指出，這隻禿鷲從小沒在野外生活過，在救助站一待就是8年，想要野放也無法，只好任由牠賴在這裡蹭吃蹭喝。禿鷲因為被長期圈養，所以個性膽小，想不到兔子看牠好欺負，竟也跟著強勢起來，甚至對牠動手動腳，最後工作人員便將兔子移到金鵰的籠舍安置。

影片曝光後，網友被禿鷲「打不還手」的落魄模樣給看傻了，紛紛留言驚呼「傳說中的兔子蹬鷹」、「兔子還跩下禿鷲一撮毛含在嘴裡」、「第一次看到老鷹這麼掉漆」、「有2個遊客全程目擊，算值回票價了」。