花木蘭代父從軍的故事家喻戶曉，同時她也是人們心中的巾幗英雌，不過外界不免好奇，為何花木蘭從軍12年，始終沒被識破女兒身？事實上，可從經典的《木蘭辭》得出答案。

根據《搜狐網》報導，花木蘭是北朝詩歌《木蘭辭》描述的一位以女扮男裝，來代父從軍的傳奇女戰士，原著並未明示木蘭的姓氏、所處年代、籍貫等資訊，正史中對花木蘭的介紹也少之又少。不過單就《木蘭辭》剖析，花木蘭女扮男裝從軍12年，之所以沒被識破，主要有3大原因。

首先，從「萬里赴戎機，關山度若飛」這句可判斷，花木蘭的兵種是通訊兵，由於古代通訊兵都是單兵作戰、獨來獨往，所以容易隱藏身分。其次是在皇帝接見花木蘭時，提到「策勳十二轉，賞賜百千強」，可見花木蘭在戰場上立下大功，肯定是升官了，也就不用和士兵們擠在軍帳內共處一室。

更重要的是，花木蘭生活的背景是北魏時期，大陸內蒙古作家穆鍇就曾指出，花木蘭本名為穆蘭，是北方的鮮卑族，「花」是後人加的姓，穆則是鮮卑人的姓。由於這個少數民族的女性大多身材壯碩魁梧，因此在身高或體型上難以區分性別。