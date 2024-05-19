人鬼戀不稀奇，但美國一名通靈女子卻聲稱與老兵鬼魂相戀，甚至在現實生活中也有同性伴侶，意味著她不僅跨越生死界限，還維持開放式關係，大談2人1鬼的三角戀。

根據《太陽報》報導，33歲的麗貝卡（Rebekah Carmichael）聲稱擁有靈異體質，年僅3歲就有撞鬼經驗，也是從那時候開始就知道世間上有鬼，這對當時年紀尚小的她無疑是相當恐怖的事情，為了調控靈異體質，她一直努力探索靈性領域。

2018年麗貝卡搬到北卡羅萊納州的威爾明頓，號稱「全美鬧鬼最嚴重區域」，當時她感受到，無論自己搬到哪裡，似乎都有個「不付房租的室友」如影隨形。

沒想到她真的在威爾明頓遇到自己的「靈魂伴侶」，某天晚間10點左右，麗貝卡在回家途中遇到了鬼魂魯伯特（Rupert），對方不僅陪她回家，還說兩人前世是夫妻，不過他因為戰爭離世，這段時間他一直在尋找妻子，希望能再續前緣。後來兩人真的開始交往，也跟一般情侶一樣去散步、喝咖啡。

不過麗貝卡在2020年遇見了凱瑟琳（Katharyn），兩人因為對靈界事物感興趣而進一步交往，也讓這段人鬼戀轉變成了三角戀。麗貝卡表示，跟凱瑟琳交往很輕鬆，因為她不僅接受她的靈異體質，也沒有懷疑過魯伯特的存在，甚至和魯伯特建立起特殊的友情。事後麗貝卡和凱瑟琳將這段特殊的開放式關係分享在社交媒體上，吸引不少粉絲關注。