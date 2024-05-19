日本一名男童放學回家時，在路口突然遭斷裂的反光鏡重砸倒地，所幸送醫後只有輕傷，並無大礙；相關單位介入調查後，發現事發時該地區雖然有強風警報，但真正的「凶手」卻不是強風，而是尿液腐蝕。

根據《CBC電視台》報導，愛媛縣新居濱市一名就讀6年級的男童，本月5日放學時由父親開車接送回家，並在宇高町的某個路口下車，未料往前走一小段距離，路邊的反光鏡突然從根部斷裂，男童遭重砸倒地，父親見狀嚇壞了，急忙帶兒子送醫檢查，所幸只有頭部腫脹輕傷，並無大礙。

事後經過調查，雖然新居濱市當天曾發布強風警報，最大風速達15.2公尺，但專家認為，造成反光鏡斷裂的元凶並不是強風，而是鏡桿遭到尿液腐蝕。同樣負責號誌安裝工程的愛知縣三台技研社社長加藤表示，尿液腐蝕問題超乎眾人想像。

加藤進一步說明，號誌桿倒塌的原因通常為強風和尿液，尿液中的鹽分會腐蝕桿子，而車輛經過或碰撞所造成的震動和撞擊，會在桿子上形成凹處，加快腐蝕速度，所以就算是廠商宣稱可以使用10到15年的產品，在環境較差的地方很可能只用2到3年就壞掉了。

加藤透露，這次造成事故的反光鏡在意外前，就已經用膠帶臨時加固，但實際效果不大，「倒塌只是早晚的事。」事實上，新居濱市曾在2023年12月展開全面檢查，發現有317根號誌桿出現老化，目前正在修復與更新；男童父親則呼籲當地政府重視這個問題，避免類似事件再度發生。