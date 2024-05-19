馬來西亞一名9歲女童不小心弄壞同學的橡皮擦，因為沒有錢賠償，竟然自願「獻身」，以發生性關係的方式抵債，消息一出震驚社會。

綜合當地媒體報導，馬來西亞刑事調查總監讚恩（Mohd Shuhaily Mohd Zain）近日出席2024年國際監管會議（IRC）時透露，大馬警方去年經手一起離譜事件，令警方開始關注未成年人在網上觀看色情內容的議題。

讚恩指出，事發於吉蘭丹州（Kelantan），一名9歲女童因為不慎弄壞同學的橡皮擦，竟分別向兩名9歲以及10歲男同學，提出以發生性關係的方式代替賠償，而慘遭侵犯。由於涉案者皆為兒童，毋須承擔法律或刑事責任，所以沒有正式立案。

讚恩表示，自新冠疫情爆發後，涉及未成年的性犯罪事件就不斷增加，他將問題歸咎於社交媒體令兒童更易接觸到色情內容，特別是「類似的案件容易發生在一些較為貧窮的家庭，父母因忙於生計忽略了管教孩子」。

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