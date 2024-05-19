加勒比海島國多明尼加共和國近日發生一起恐怖鬥毆事件，2名男子為了一名女性產生嫌隙，並在加油站前方大打出手，雙方手持砍刀攻擊對方，其中一名黑衣男的左手掌遭砍斷噴飛，但他不以為意，仍持續攻擊另一名男子，直到打鬥結束，他才折返回去撿起手掌，隨後淡定離開現場。

Wild caught-on-camera machete fight ends with man calmly picking up severed hand off ground https://t.co/K1LQgPZYBH pic.twitter.com/MLPPIjRZV8 — New York Post (@nypost) May 16, 2024

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在多明尼加共和國的城市聖佩德羅-德馬科里斯（San Pedro de Macorís），本月14日2名男子在一處加油站外發生衝突，雙方手持砍刀不斷揮舞，根據網路流傳的畫面可以看到，黑衣男的左手掌遭砍斷後噴飛至地面，但他毫不在意，仍持續攻擊白衣男，甚至將對方推倒在地壓制。

不過白衣男很快又站起身反擊，黑衣男見狀隨即小跑逃離現場，雙方似乎也無意繼續打鬥，白衣男渾身是血地離開現場後，黑衣男才又折返回來，撿起掉落在地上的左手掌，接著冷靜地步行離開；附近的民眾目擊全程都嚇壞了，在2名男子互砍的過程中不斷尖叫，還有好心人上前關心黑衣男，告訴他左手掌掉落的位置。

根據當地媒體報導和目擊者的說法，這2名男子原本是朋友，但因為一名女性而發生爭執、大打出手；據了解，黑衣男事後被送往醫院急救，但目前並不清楚他的左手掌是否能夠接回去，也不清楚2名男子是否會因為街頭鬥毆而遭到指控。