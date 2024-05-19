柬埔寨一名女子離鄉背井，在泰國工作8年，身心俱疲的她在向神明祈禱獲得財富後，竟幸運贏得1200萬泰銖（約新台幣1063萬元）的大獎，讓她當即辭職，打算返回老家開店。

綜合泰國媒體報導，在泰國工作8年的娜塔（Nat）透露，開獎前4天和另一半前往當地的跳蚤市場逛街，期間看見彩券攤後，順手買了兩張彩券，接著又到附近非常靈驗的神社祈福，承諾如果贏得頭獎，就會請電子樂隊來還願。

沒想到開獎前一晚，娜塔竟夢見一位神明爺爺到她家，對方還踮起腳看她睡覺，然後微笑離開。隔天起床後，她並沒有多想，直到開獎發現自己居然中了高達1200萬泰銖（約新台幣1063萬元）的頭獎，才想起自己與神明爺爺的約定。

娜塔指出，會信守諾言，聘請電子樂隊答謝神明庇佑，並在還願儀式結束後離開泰國，回到老家開店。娜塔的雇主則透露，娜塔是一個非常勤奮的人，對她能幸運中獎感到相當開心，還親自帶她去兌現獎金。